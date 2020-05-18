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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин 19 мая проведет совещание о выплатах медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам и министрам тщательно подготовиться к докладу главе государства

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент Владимир Путин во вторник, 19 мая, проведет совещание по вопросу выплаты стимулирующих надбавок медикам.

"Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания должны быть устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович [Путин] будет проводить с нами совещание по этому вопросу", - сказал Мишустин на совещании "О стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией".

Глава правительства обратился к профильным вице-премьерам и министрам с просьбой тщательно подготовиться к докладу главе государства.

15 мая на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах президент сообщил, что собирается в ближайшее время проверить, как осуществляются дополнительные выплаты медперсоналу, которые он анонсировал в качестве одной из мер поддержки. Путин пообещал, что будут подводиться итоги по всем без исключения регионам РФ. Согласно поручению Путина, главы регионов должны были в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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