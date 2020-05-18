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Пандемия коронавируса нового типа

В Общественной палате предложили расширить меры поддержки на беременных

В условиях пандемии необходимо также поддержать многодетные семьи, отметил зампред комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Меры поддержки в условиях пандемии стоило бы расширить на беременных, на детей старше 16 лет, а также на многодетные семьи. Такое мнение в понедельник выразил зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

"О некоторых важных демографических социальных группах мы на сегодняшний день забыли. Прежде всего, мы забыли о беременных женщинах, которые находятся также в трудной ситуации, как и семьи с детьми. Поэтому наши предложения, которые мы разработали в институте в Общественной палате, они как раз направлены на то, чтобы все те меры, которые у нас распространены на семьи с детьми, они также были распространены и на беременных женщин", - сказал Рыбальченко в ходе вебинара "Демографические тенденции и семейная политика: в единстве или противоречии?".

Второе предложение, по его словам, направлено на поддежку детей старше 16 лет, которые по большей части находятся на иждивении родителей.

"Третье [предложение] из этих федеральных мер. У нас, как всегда, выпали многодетные семьи по той причине, что меры поддержки многодетных семей реализуются в основном на региональном уровне. Но мы понимаем, что сейчас на уровне регионов у нас очень тяжелая ситуация. Поэтому меры, которые мы предлагаем, это, прежде всего, обеспечить финансирование вне зависимости от нуждаемости, а поддержать все многодетные семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, и обязательно поддержать те регионы, на которые на сегодняшний день у нас эти меры не распространяются", - отметил Рыбальченко.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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