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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники семи социальных приютов в Башкирии заразились коронавирусом

При этом, по данным властей, случаев заражения среди постояльцев приютов не зафиксировано

УФА, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у сотрудников семи социальных приютов в Башкирии, они отправлены на лечение. Об этом сообщила вице-премьер республики Ленара Иванова в понедельник на совещании в правительстве.

"Уже по семи учреждениям мы выявили положительные результаты тестов, в результате отсекли этих работников, они не будут допущены к работе. Мониторинг эпидситуации в учреждениях проводится в ежедневном режиме, восемь раз в сутки проводится термометрия у получателей социальных услуг и три раза - у сотрудников. По данным на вчерашний вечер, у получателей социальных услуг высокой температуры не зарегистрировано", - сообщила она.

Социальные учреждения региона с 16 апреля работают в карантинном режиме, сотрудники заступают на дежурство на 2 недели, сменилось 2 бригады работников, уточнила Иванова.

По состоянию на 18 мая, по данным регионального Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии достигло 2 155, выздоровели 669 человек, умерли 17.

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РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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