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Власти Москвы не намерены снижать зарплату медикам, работающим с зараженными коронавирусом

Ранее в социальных сетях появилась информации о рекомендациях чиновников по снижению оплаты труда медикам

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют снижать зарплату медицинским сотрудникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами или с подозрением на вирус. Об этом сообщается в понедельник в Twitter столичного департамента здравоохранения Москвы.

"По факту появлении в социальных сетях информации о рекомендациях чиновников по снижению оплаты труда медикам департамент здравоохранения выступает с опровержением <…> Все сотрудники московских медучреждений, работающих с пациентами с коронавирусом или подозрением на него, получают помимо оклада федеральные и городские выплаты в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сайт, на котором появилась информация о том, что московским медикам якобы планируют снизить заработную плату, не является официальным источником информации. Все нормативные акты и рекомендации, касающиеся системы здравоохранения в Москве, публикуются на сайте департамента здравоохранения столицы или Министерства здравоохранения РФ.

Кроме того, автор рекомендации, должность которого на сайте указана как "юрист-консультант ГБЗУ "ГКБ № 13 ДЗМ", с 30.09.2019 года не является сотрудником больницы.

Ранее на сайте "Экономика ЛПУ" появился документ с названием "Как снизить трату на оплату труда во время карантина по коронавирусу". Среди предложенных мер было отправка сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, направление сотрудников в ежегодный оплачиваемый отпуск, введение режима простоя.

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