В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как человек убегает от правоохранителей. Авторы публикации уточняли, что инцидент произошел в обсерваторе города Сочи. В пресс-службе администрации города пояснили ТАСС, что 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в Сочи был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе. Нарушив действующие правила, он сбежал из пункта обсервации, не подчинился требованиям полицейских.

"Адлерским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчины 1992 года рождения, составленный по ч. 2 ст. 6.3 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Рассмотрев материалы, Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным в совершении административных правонарушений <...> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей и административного ареста на трое суток", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся, добавили в пресс-службе.