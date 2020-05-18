Пациентов госпиталя в "Ленэкспо" будут размещать группами по заболеваниям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо" для больных с коронавирусной инфекцией будут размещать группами в разные зоны, в зависимости от возраста и заболеваний. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространились жалобы больных с онкологическими заболеваниями, которые опасались, что нахождение в госпитале в "Ленэкспо" может усугубить их состояние здоровья, ослабленное основным заболеванием. По их словам, тесты на подтверждение у них коронавируса задерживаются, и все это время они находятся в госпитале рядом с теми, кто заражен.

"Губернатор Александр Беглов дал поручение обеспечить дополнительное зонирование во временном госпитале: пожилые пациенты, пациенты, имеющие иные заболевания кроме инфекционных, а также мужчины и женщины должны быть размещены не просто раздельно, а локальными группами", - говорится в сообщении пресс-службы. Вместе с тем, ранее также сообщалось, что анализы пациентов временного госпиталя будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, чтобы ускорить получение результатов.

До этого в СМИ и интернете распространилась запись, где местная жительница рассказывает о том, что в госпитале якобы находятся люди, нарушающие общественный порядок. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по информации СМИ о возможных фактах нарушения условий содержания в госпитале "Ленэкспо". После проверок управление Роспотребнадзора и прокуратура не выявили нарушений.

О госпитале

Компания ПАО "Газпром" предоставила Санкт-Петербургу несколько павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо", которые переоборудовали под госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Общее число коек на площадке будет составлять около 2,5 тыс. Сюда начали поступать пациенты, у которых болезнь протекает легко, но домашние условия не позволяют самоизолироваться. Сейчас в госпитале находятся около 500 пациентов.

"Новые коечные места создаются с учетом опыта, приобретенного при оснащении седьмого павильона. Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений", - процитировали в пресс-службе главу города.

Для приема и регистрации пациентов на площадке создали специальную зону, безопасный проход из "грязной" зоны в "чистую" обеспечивают санпропускники. С помощью модульных перегородок для больных обустроены отдельные боксы на одного-двух человек. Временный госпиталь оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами. Эксплуатацией помещения сейчас занимается госпиталь для ветеранов войн.

"Ленэкспо" расположен на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Это девять павильонов площадью 40 тыс. кв. м и семь конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 года по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

Всего в Петербурге, по последним данным, выявлено 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по числу зараженных город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 2 209 человек, умерли 90.