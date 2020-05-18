Глава ВОЗ поддержал резолюцию ЕС с призывом оценки действий организации во время пандемии

"ВОЗ привержена транспарентности, подотчетности и постоянному улучшению, - отметил он. - У нас существуют различные механизмы подотчетности. Только сегодня независимый надзорный комитет опубликовал свой первый доклад по пандемии с целом рядом рекомендаций и для секретариата, и для членов организации. И в этом духе мы приветствуем предложенную ЕС резолюцию". Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что независимая оценка будет проведена как можно скорее. В ее рамках будет проанализирован полученный опыт, а также подготовлены рекомендации, чтобы улучшить национальные и глобальные ответные меры реагирования на пандемию.

"Одно совершенно ясно уже сейчас, - добавил глава организации. - Мир никогда не будет прежним. Мы знаем, что необходимо делать все возможное, чтобы это не повторилось. Самым большим провалом будет бездействие, если мы не вынесем ничего полезного из этой пандемии".