Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах могут начать в июле

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ пока не давал разрешения на проведение испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах. Предварительной датой может стать начало июля, сообщил ТАСС в понедельник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав России еще никому не дал разрешения на проведение исследований вакцины на добровольцах. - сказал он. - Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля".

Гинцбург также отметил важность уберечь добровольцев от заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Действительно, в условиях пандемии будет испытываться вакцина против этой пандемии. Поэтому для того, чтобы добровольцы, которые сейчас набираются и будут набираться, вошли в эти испытания не зараженными, их надо каким-то образом сохранять как хрустальную вазу до и в процессе [испытаний] от возможности заразить данным вирусом", - сказал он.