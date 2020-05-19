Реванш за Вьетнамскую войну? Почему США, вопреки всему, пришли на помощь Пол Поту

1 млн 700 тыс. погибших — таков итог недолгого (всего три года) пребывания у власти в Камбодже группировки радикально настроенных коммунистических повстанцев — "красных кхмеров". Во главе со своим лидером Салотом Саром (более известным как Пол Пот) они предприняли попытку построить общество без интеллигенции. Жителей столицы вывозили на трудовые плантации, чтобы превратить в крестьян, работающих без вознаграждения, а несогласных с такой участью — расстреливали. В Советском Союзе коммунизм по-камбоджийски посчитали насмешкой над идеалами Ленина, в США — жестоким и морально неприемлемым, но полезным противовесом Вьетнаму, в войне с которым американцы потерпели поражение. После того как Пол Пота отстранили от власти, Вашингтон на протяжении десяти лет оказывал негласную поддержку его сторонникам и их союзникам, понуждая к этому гуманитарные организации на базе ООН. ТАСС вспоминает о большой игре тех времен, когда Китай и США не враждовали, а вместе выступали против СССР. "Я теперь палач, а не пилот"

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Камбоджа превратилась в горячую точку на карте Азии в 1960-е, когда в соседнем Вьетнаме развернулся конфликт между коммунистами и консерваторами, участником которого выступили США. Нуждавшиеся в отдыхе и перегруппировке антиамериканские повстанцы заручились поддержкой камбоджийского короля Нородома Сианука, чья династия укрепилась у власти после изгнания французских колонизаторов. Несмотря на свой монарший статус, Сианук тяготел к коммунистическим странам: СССР и Китаю. Он согласился помогать вьетнамцам и вскоре обнаружил себя в числе противников США. С 1965 по 1973 год американцы бомбили Камбоджу, совершив тысячи налетов на ее территорию. Регулярные американские авиаудары не прошли для местной экономики без последствий. Стесненные в средствах власти развернули кампанию по закупкам риса у крестьян по ценам, заметно уступавшим рыночным. Протестными настроениями воспользовались радикально настроенные коммунистические подпольщики. Первоначально они выступали как союзники вьетнамцев, но позже под влиянием этнической розни порвали с ними.

Описание Камбоджийская деревня после бомбежки, 1970 год © AP Photo/Ghislain Bellorget

Развернувшаяся в Камбодже война расшатала сами основания трона: в 1970 году Сианук лишился власти в результате дворцового переворота. Однако его сменщики оказались еще менее популярны. Левые повстанцы (лидером которых был Пол Пот) установили контроль за сельской местностью и, последовательно изолируя новое правительство в городах, в 1975 году добились захвата власти. На свет появился радикально-коммунистический, но при этом чрезвычайно антивьетнамски настроенный режим. Поражение США во Вьетнамской войне в 1975 году полностью переменило геополитическую ситуацию в регионе. Вашингтон озаботился поиском союзников против победителей-вьетнамцев и их покровителя СССР. Геополитическая логика диктовала сближение с Камбоджей. Только прежней страны больше не существовало. Пришедшие к власти сторонники Пол Пота принялись переиначивать ее сверху донизу, начав с названия. На свет появилась невиданная доселе коммунистическая Кампучия. Рисовый рай

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Программа, проведенная в жизнь Пол Потом, предполагала построение общества предельного равенства в самые сжатые сроки. Врагами нового строя объявили горожан, которых предстояло заново обучить жизни: сделать из них путем перевоспитания полезных членов общества - крестьян. Депортации лишнего населения из столицы сопровождались регулярными расстрелами. К стенке поставили от 500 тыс. до 1 млн человек. Болезни и голод в трудовых лагерях усугубили катастрофу. Три года пребывания "красных кхмеров" у власти унесли жизни от 1,5 до 2 млн человек — около 20% населения Кампучии. Копируя ранний советский и китайский опыт, Пол Пот (этот псевдоним означает "политика возможного" — politique potentielle) пробовал руководить экономикой посредством амбициозных четырехлетних планов. Однако заявленная им цель — три тонны риса с каждого гектара кампучийской земли — далеко выходила за пределы возможностей местного сельского хозяйства с его слабо развитой техникой. Отсутствие заинтересованности в труде оборачивалось голодом. Пол Пот, планировавший экспортировать рис, чтобы ввозить отсутствовавшие в стране товары, оказался перед фактом того, что в его стране нечего есть.

Описание Камбоджийские дети на уроке сельского хозяйства, 1975 год © Apic/Getty Images

Неудачи, следовавшие одна за другой, правитель объяснял противодействием вьетнамцев, на которое предложил ответить силой. По периметру общей границы участились провокации и вооруженные инциденты. Один из них — нападение кампучийцев на деревню Батюк — превзошел все прочие. Для Вьетнама неспровоцированное вторжение соседней страны, унесшее жизни 3 тыс. человек, стало прологом к войне. Ослабевший и непопулярный режим Кампучии смели за несколько месяцев к началу 1979 года, когда оставшиеся его сторонники отступили в джунгли. В этот момент истории на авансцену вновь выступили американцы. Методы полпотовцев вызывали у них отвращение, но дальнейшее усиление Вьетнама пугало гораздо больше. В Белом доме приняли решение оказать помощь врагу своего врага. Дядя Сэм и диктатор Пол

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Поддержка американцами самого радикального коммунистического правителя в истории распадается на явную, не оспариваемую никем, и тайную, о которой известно из утечек и поздних воспоминаний. Бесспорно то, что Вашингтон вступился за Пол Пота на дипломатической арене, добившись того, что и после потери власти его правительство сохранило статус законных представителей своего государства. С юридической точки зрения основания для этого имелись: вторгшись в чужую страну, Вьетнам нарушал международное право. Однако и у сторонников Пол Пота не было мандата на управление Камбоджей. Американцы не приняли это в расчет. Они добились того, что "красные кхмеры" удержали камбоджийское кресло в ООН за собой, сохранив дипломатическую легитимность, которая по справедливости им не полагалась. Другая поддержка со стороны США, долгое время остававшаяся тайной, была финансовой и организационной. Кое-что о ней стало известно из признаний самих американцев. Советник президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский утверждал, что США вовлекли в региональный конфликт Таиланд, убедив его содействовать полпотовцам, и побудили протянуть им руку Китай.

Описание Партизаны "красных кхмеров" в джунглях Камбоджи, 1981 год © Bowie/Getty Images

А госсекретарь США Генри Киссинджер излагал свои мысли так: Вашингтон "закрывал глаза", пока боевикам "красных кхмеров" "помогали другие". Белый дом, включившийся в антивьетнамское сопротивление, приспособил к своим планам гуманитарные структуры ООН. Часть помощи, распределявшейся через них, доставалась полпотовцам, несмотря на возражения сотрудников этих организаций. Взятая США на вооружение тактика предполагала действия чужими руками. Однако для эффективного воплощения в жизнь она требовала, по крайней мере, примирительного отношения к Пол Поту на уровне официально произносимых слов. Поэтому американцы взяли мягкий тон. В 1980 году ЦРУ выпустило демографический доклад, в котором отрицались массовые убийства в Камбодже, а глава "красных кхмеров" упоминался как "харизматический лидер кровавой, но успешной крестьянской революции с существенным масштабом народной поддержки". Факт геноцида против камбоджийцев, совершенного собственным правительством, американцы признали только в 1989 году, когда холодная война была уже закончена, советская помощь Вьетнаму прекратилась, и тот готовился вывести свои войска из Камбоджи домой.

Описание Музей геноцида Чоэнг-Эк недалеко от Пномпеня © AP Photo/David Longstreath