Музей Яндекса опубликовал записи "голосов" старых компьютеров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Музей Яндекса в Международный день музеев опубликовал аудиозаписи звуков, сопровождающих работу старых компьютеров, их составных частей, а также игр. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"На странице "Мелодии и ритмы ЭВМ" можно послушать, как шумит первый сервер Яндекса, как клацает механическая клавиатура Model F, как трещит машина для считывания и пробивки перфоленты или как жужжит жесткий диск "Искры-1030М" - советского компьютера, совместимого с IBM PC/XT", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи смогут прослушать 13 записей звучания разных устройств, выпущенных в 1980-90-е годы, а также звуки игры Paku Paku - аналога знаменитой аркады Pac-Man.

Записи также доступны для прослушивания на сервисе Яндекс.Музыка. Все звуки были записаны в помещении музея на специальном оборудовании.

Как отметили представители сервиса, аудиозаписи техники прошлых лет создают атмосферу того времени. "Можно вообразить себя сотрудником научной лаборатории или инженером из конструкторского бюро 1980-х годов - тогда домашние ЭВМ были лишь у редких счастливчиков, и люди взаимодействовали с компьютерами главным образом на работе", - рассказали в Яндексе.