В МЧС сообщили, что пик подъема воды из-за паводка в Сыктывкаре пройден

ТАСС, 18 мая. Пик подъема воды из-за паводка в Сыктывкаре пройден, в ряде районов, где действует режим ЧС, уровень воды начал спадать. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС Республики Коми.

В трех районах республики (Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Удорском) продолжает действовать режим ЧС. Всего в зоне подтопления находятся 269 домовладений, отселено 40 человек. Ранее руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщала, что уровень воды в городе вскоре достигнет критического. В столице республики были подтоплены дворы и дома в приречных районах.

"В Сыктывкаре ситуация стабилизируется, пик подъема пройден. В Усть-Куломском районе устойчивое падение воды, в Удорском районе вода также падает. В Усть-Цилемском районе устойчиво падает по реке Цильма, но поднимается по Печоре. Ситуация на контроле, на месте работает аэромобильная группировка МЧС. На всех территориях продолжается подомовой обход, оказывается адресная помощь населению", - сказала собеседница агентства.

Ранее представители республиканского МЧС сообщали, что для ликвидации последствий от МЧС России привлечено более 160 человек, 36 единиц техники, в том числе силы и средства аэромобильной группировки Главного управления. На подтопленных территориях заблаговременно организованы пункты временного размещения, созданы запасы медикаментов, товаров первой необходимости и продуктов, проведена проверка готовности сил и средств.