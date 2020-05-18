В Татарстане для жителей подготовили четыре ПВР из-за подтопления участков в районах

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты фиксируют продолжение подъема уровня воды на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, сохраняется подтопление ряда участков в муниципальных районах Татарстана, подготовлены четыре пункта временного размещения (ПВР). Об этом в понедельник сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

"На Нижнекамском водохранилище наблюдается увеличение приточности воды. Уровень нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС составляет 57,83 м БС [Балтийской системы], за сутки плюс 10 см. При данном уровне на реке Каме на 18 мая сохраняется подтопление десяти приусадебных участков, 14 дачных участков, надворной постройки и одной набережной. В готовности находятся четыре пункта временного размещения на 1 400 койко-мест. На данный момент эвакуация не требуется", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, повышение уровня воды на камском участке Куйбышевского водохранилища связано с повышенными сбросными расходами Нижнекамского гидроузла и одновременно высоким уровнем воды, близким к нормальному подпорному уровню - 53 м БС в Куйбышевском водохранилище.

"На подтопленных территориях в целях оценки складывающейся обстановки с 14 мая работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, организовано взаимодействие с главами указанных сельских поселений, проведено оповещение и информирование населения, в том числе путем подворовых обходов, угрозы жизни населению нет, социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры в зону подтопления не попадают. В случае необходимости оказывается адресная помощь", - отмечается в сообщении.

При достижении нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС уровня воды в 58 м БС, прогнозируется дальнейший рост подтопления по числу объектов в Елабужском, Нижнекамском, Кукморском муниципальных районах и садово-дачных участков в Набережных Челнах, где в зону подтопления дополнительно попадет придомовая территория двух жилых домов (Елабуга), трех приусадебных участков (Кукмор) и 110 садовых участков (Набережные Челны).