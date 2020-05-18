Число безработных в Бурятии с начала марта возросло на 2,5 тыс.

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Число жителей Бурятии, признанных официально безработными с начала марта, составило около 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Республиканского агентства занятости населения Бурятии Александр Башкирцев.

"Ставших официально безработными у нас после 1 марта 2020 года и обратившихся за помощью в трудоустройстве - около 2,5 тыс. человек, им оказывается необходимая поддержка, в том числе федеральные выплаты тем, у кого есть дети. Это люди, которые были заняты в наиболее пострадавших [в период пандемии коронавируса] отраслях - в торговле, сфере общественного питания, транспортных перевозок, в сфере оказания различных услуг", - сообщил Башкирцев.

Он отметил, что большая часть из них - это те, кто трудился в теневом секторе экономики, без оформления трудовых отношений надлежащим образом.

Всего в регионе зарегистрировано 19,7 тыс. граждан, находящихся в поиске работы, признаны безработными - 17,9 тыс., из них пособие по безработице получают 15,8 тыс. человек. База вакансий в регионе сейчас насчитывает 8 тыс. предложений, из них 6 тыс. - на постоянную работу, 2 тыс. - на временную.

По словам руководителя агентства, массовые сокращения на крупных предприятиях Бурятии не планируются. С прошлой недели в республике отмечается рост количества вакансий. "Данный показатель будет расти, так как идет ослабление режима самоизоляции, предприятия заявляют о расширении штата, наборе сотрудников", - отметил руководитель ведомства.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 973 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее завершил лечение и выписался из больниц 361 человек, умерли шесть человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 421 пациент, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов.