{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число безработных в Бурятии с начала марта возросло на 2,5 тыс.

В регионе 19,7 тыс. человек находятся в поиске работы

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Число жителей Бурятии, признанных официально безработными с начала марта, составило около 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Республиканского агентства занятости населения Бурятии Александр Башкирцев.

"Ставших официально безработными у нас после 1 марта 2020 года и обратившихся за помощью в трудоустройстве - около 2,5 тыс. человек, им оказывается необходимая поддержка, в том числе федеральные выплаты тем, у кого есть дети. Это люди, которые были заняты в наиболее пострадавших [в период пандемии коронавируса] отраслях - в торговле, сфере общественного питания, транспортных перевозок, в сфере оказания различных услуг", - сообщил Башкирцев.

Он отметил, что большая часть из них - это те, кто трудился в теневом секторе экономики, без оформления трудовых отношений надлежащим образом.

Всего в регионе зарегистрировано 19,7 тыс. граждан, находящихся в поиске работы, признаны безработными - 17,9 тыс., из них пособие по безработице получают 15,8 тыс. человек. База вакансий в регионе сейчас насчитывает 8 тыс. предложений, из них 6 тыс. - на постоянную работу, 2 тыс. - на временную.

По словам руководителя агентства, массовые сокращения на крупных предприятиях Бурятии не планируются. С прошлой недели в республике отмечается рост количества вакансий. "Данный показатель будет расти, так как идет ослабление режима самоизоляции, предприятия заявляют о расширении штата, наборе сотрудников", - отметил руководитель ведомства.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 973 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее завершил лечение и выписался из больниц 361 человек, умерли шесть человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 421 пациент, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Количество случаев коронавируса в Вологодской горбольнице увеличилось до 40
Сама больница закрыта на карантин с 15 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС