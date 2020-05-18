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Число зараженных коронавирусом депутатов Госдумы выросло до шести

Двух депутатов уже выписали

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом, таким образом число парламентариев, у которых диагностирована инфекция, выросло до шести, сообщила советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

"На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала она в своем Telegram-канале в понедельник. Советник спикера не уточнила, к какой фракции принадлежит заразившийся депутат.

Кашеварова добавила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник созвонился с госпитализированной с коронавирусом депутатом Оксаной Пушкиной.

"Оксана Викторовна находится в Центральной клинической больнице, переносит коронавирус в легкой форме, но переживает, что не может работать <...> Вячеслав Викторович пожелал Оксане Викторовне скорейшего выздоровления, а мы все присоединяемся к этим пожеланиям", - заключила она.

На прошлой неделе было известно о пяти зараженных депутатах. Это глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, коммунист Леонид Калашников и его коллега по фракции, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков (оба выписаны из больницы), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия"), депутат от "Единой России" Светлана Максимова и еще один депутат-единоросс, имя которого не уточнялось.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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