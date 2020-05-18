В Лондоне активисты Extinction Rebellion выступили против поддержки углеродоемких отраслей

ТАСС, 18 мая. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion в понедельник провели акцию в столице Великобритании, разместив более 2 тыс. пар детской обуви на Трафальгарской площади. Как сообщает агентство Reuters, участники акции таким образом выступили с призывом к правительству прекратить оказывать протекцию углеродоемким отраслям, предприятия которых загрязняют окружающую среду.

"Extinction Rebellion призывает правительство принять меры в отношении климатического кризиса в условиях пандемии...", - цитирует агентство слова активистки группы. Указывается, что активисты развернули транспарант с надписью "Covid Today > Climate Tomorrow > Act Now" ("Covid сегодня > Климат завтра > Действуй прямо сейчас").

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, пытается подтолкнуть посредством протеста политиков к принятию мер против изменения климата. В 2019 году активисты устраивали двухнедельные протестные акции в Лондоне, блокируя движение транспорта, перекрывали вход в здание биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Тысячи активистов были задержаны полицией.