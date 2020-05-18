СПЧ просит кабмин разработать регламент оказания медпомощи бездомным с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой разработать регламент оказания медицинской помощи бездомным, болеющим коронавирусом в легкой форме. Об этом сообщается в понедельник на сайте Совета.

Отмечается, что, по данным общественных организаций, работающих с лицами без определенного места жительства и проводящих для них тесты при раздаче еды, в случае положительного анализа на COVID-19 этим гражданам отказывают в госпитализации и предлагают обращаться в хостелы для самоизоляции, где их не принимают. В результате инфицированные бездомные вынуждены находиться на улице.

"С учетом сложившейся ситуации и принимая во внимание снижение количества выявленных случаев заболеваний в последние дни, СПЧ просит правительство взять проблему под контроль и выработать регламент оказания медицинской помощи лицам без определенного места жительства, у которых диагностирован коронавирус в легкой форме", - говорится в сообщении.