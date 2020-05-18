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Прокуратура Набережных Челнов проверит данные об умирающих от голода животных в зоопарке

Информация о зверях, которых держат в антисанитарных условиях и не кормят, появилась в одном из городских онлайн-сообществ

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура города Набережные Челны в Татарстане изучают видеозапись, на которой якобы запечатлены голодные и неухоженные звери из зоопарка в местной конноспортивной школе. Об этом в понедельник сообщается на странице прокуратуры в социальной сети Instagram.

По данным СМИ, видеоролик появился в одном из городских онлайн-сообществ. В публикации сообщалось, что животных держат в антисанитарных условиях и не кормят.

"Прокуратура Набережных Челнов изучает размещенное в соцсетях и СМИ видео с голодными и неухоженными питомцами зоопарка в конно-спортивной школе "Тулпар". Надзорное ведомство проверит соблюдение в организации требований законодательства об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания, а также ветеринарных норм и правил", - говорится в сообщении.

Ведомство даст правовую оценку действиям органов, осуществляющих государственный надзор в этой сфере.

 

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