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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области коронавирус выявили у медика, работавшего в двух детсадах

Болезнь была выявлена в ходе обследования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у медицинского работника, обслуживавшего дежурные группы в двух детских садах Великого Новгорода, сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко. Группы находятся на карантине, медик от работы отстранен и проходит лечение.

"Зарегистрирован случай коронавирусной инфекции у медицинского работника, который обслуживает два детских сада - № 53 и № 76 [в Великом Новгороде], в связи с чем сейчас проводятся определенные противоэпидемические мероприятия. В этих детских садах, вы знаете, что у нас образовательные учреждения закрыты [из-за пандемии коронавируса], работают только дежурные группы. В детском саду № 53 четыре группы, а в детском саду № 76 - две группы детей", - сказала Ивченко.

Как пояснили ТАСС в Министерстве образования Новгородской области, в каждой группе занимаются до 10 детей, точное количество дошкольников, находящихся в этих группах, не уточнили. Ивченко пояснила журналистам, что сейчас эти группы находятся на карантине на 14 дней. "Прием новых детей в данные группы запрещен. За этими детьми, [занимающимися в дежурных группах], установлено медицинское наблюдение в ежедневном режиме. Это прием их утром в группы с термометрией обязательной, с осмотром детей на предмет симптомов ОРВИ, обязательно ведение дезинфекционных мероприятий", - уточнила Ивченко.

По данным регионального оперштаба, коронавирусная инфекция, выявленная у медицинского работника детсадов, протекает в бессимптомной форме, ее обнаружили при обследовании. Также, по данным регионального оперштаба, на 18 мая в Новгородской области зарегистрировано 652 (плюс 21 за последние сутки) случая заражения коронавирусом, 182 жителя региона выздоровели и выписаны из больницы, восемь пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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