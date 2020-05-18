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Посольство РФ в Гааге не получало уведомления об аресте брендов "Столичная" и "Московская"

Речь идет о решении суда Нидерландов по иску экс-акционеров ЮКОСа

ГААГА, 18 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Нидерландах не получало уведомления об аресте товарных знаков на водку "Столичная" и "Московская". Об этом сообщила в понедельник ТАСС первый секретарь диппредставительства Ирина Гридина.

"Посольство РФ в Нидерландах подобного уведомления не получало", - сказала она.

Ранее голландская газета NRC сообщила, что бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста на территории стран Бенилюкса ряда принадлежащих РФ торговых знаков на алкогольную продукцию, в том числе на водку "Столичная" и "Московская". По данным издания, данный шаг является первым на пути взыскания с России более $50 млрд в рамках судебного решения, вынесенного апелляционным судом Гааги в феврале. Газета утверждает, что торговые знаки планируется продать в сентябре на открытом аукционе.

В свою очередь руководитель представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков заметил, что эта новость "похожа на правду", однако также сказал, что официально такое судебное решение в РФ не поступало. Как отметил юрист, если ранее в практике судебных тяжб с бывшими акционерами ЮКОСа речь шла об аресте имущества некоторых федеральных государственных унитарных предприятий, то в данном случае компания "Союзплодоимпорт", которой принадлежат товарные знаки на водку, является федеральным казенным предприятием, то есть имеет иной правовой статус. Поэтому при предъявлении претензий через него к РФ "могут быть нюансы", сказал Кондаков.

15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с РФ $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. По словам Кондакова, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий. Вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом.

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