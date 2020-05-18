Эксперт: обвинения России в притеснении крымских татар носят голословный характер

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украина, страны Прибалтики, а также Грузия и Польша безосновательно заявляют о якобы имеющихся фактах нарушения прав крымских татар в России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя совместное заявление министров иностранных дел этих стран по случаю 76-й годовщины депортации крымско-татарского народа.

"Если раньше в подобного рода заявлениях все-таки какую-то фактологическую основу старались сделать, то сейчас этим не озадачиваются. Достаточно просто сказать, и это уже сгодится", - считает Жарихин.

"Это еще раз подтверждает, что на Украине сменилась фамилия президента, но не сменилась та власть, которая пришла на Украину после государственного переворота. Действия те же, политика та же, которая основывается на откровенной фальсификации, на откровенном передергивании фактов, на откровенном наклеивании ярлыков без какой-либо попытки подтвердить их хоть какими-то доказательствами", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, под этими заявлениями подписались представители тех стран, властям которых "не жалко потерять свое реноме, потому что его особенно и нет". "Видимо, другие государства посчитали, что эта тема слишком скользкая для того, чтобы свое имя к ней приставлять", - предположил он.

В совместном заявлении министров иностранных дел Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Польши утверждается о неких "систематических репрессиях, преследованиях и нарушениях прав крымских татар, воспротивившихся вооруженной агрессии России против территориальной целостности Украины".