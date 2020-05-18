В Рязани региональные выплаты за борьбу с коронавирусом получат 300 медиков

ТАСС, 18 мая. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о премировании 300 медицинских работников станции скорой помощи Рязани за вклад в борьбу с коронавирусом. Каждый медработник получит более 11 тыс. рублей, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Любимов подписал три распоряжения о премировании работников Городской клинической станции скорой медицинской помощи. Среди премированных 300 врачей, фельдшеров, сестер, дезинфекторов и водителей", - говорится в сообщении.

В распоряжении губернатора уточняется, что премии начислены "за значительный вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции". Согласно документу, медработники получат единовременное денежное вознаграждение в размере 11 494 рубля.

Ранее прокуратура и Следственный комитет начали проверку сведений о том, что медицинские работники в Рязани не получили все полагающиеся им выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, однако областные власти заявили, что выплаты произведены в полном объеме.

По данным регионального Минздрава, к 15 мая 2020 года стимулирующие выплаты получили все работники рязанских медицинских учреждений, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, - около 3 тыс. человек. В апреле общая сумма федеральных выплат медикам региона превысила 35,6 млн рублей, из регионального бюджета на премирование медиков направлено еще 28,7 млн рублей. 16 мая правительство РФ направило в регион еще 155 млн рублей из резервного фонда.

Согласно поручению президента, врачи, непосредственно работающие с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.