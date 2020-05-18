В больнице №31 Санкт-Петербурга 42 медика заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у 42 медицинских работников больницы №31 в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"К сожалению, несмотря на принятые профилактические меры, отмечено 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди медработников", - говорится в сообщении по итогам визита в учреждение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что от осложнений тяжелой коронавирусной пневмонии умер заведующий отделением лучевой диагностики больницы Виктор Парафило, который стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге.

По словам главврача больницы Анатолия Рывкина, все пациенты, экстренно поступающие в больницу, проходят через бокс - там у них берут мазок на COVID-19 и измеряют температуру, а при наличии симптоматики делают КТ легких. "Это делается для ранней диагностики и предотвращения заноса в больницу коронавирусной инфекции, поскольку среди экстренно поступающих могут быть и больные [с] COVID-19. Всех пациентов обеспечивают масками и бахилами. До получения результатов тестирования пациенты находятся в обсервации", - пояснили в пресс-службе.

Операции и интенсивную терапию пациентам, которые находятся в обсервации, проводят в отдельной операционной и боксированном реанимационном отделении с использованием средств индивидуальной защиты. Тестирование на коронавирус проводит Вирусологический центр, созданный в больнице около месяца назад. Там обследуют всех поступающих пациентов, сотрудников учреждений и медработников Калининского района.

"Лаборатория выполняет порядка 700 исследований в день, которые по решению главного санитарного врача Санкт-Петербурга не требуют дальнейшего подтверждения в Центре гигиены и эпидемиологии, что сокращает срок установки диагноза и предотвращает дальнейшее распространение инфекции", - рассказали в администрации города. Также там добавили, что имеющийся запас средств индивидуальной защиты обеспечит работу персонала больницы в течение одного месяца.

Городская клиническая больница №31 предоставляет амбулаторную и стационарную многопрофильную медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Согласно информации на сайте, больница является базовым амбулаторным учреждением для гражданских государственных служащих и сотрудников дипломатического корпуса.

О заражении медиков

По последним данным, за время пандемии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом около 1,5 тыс. медицинских работников. Ранее власти также подтвердили, что четверо медработников умерли по причине заражения, еще несколько случаев рассматривает комиссия.

Всего в Петербурге, по последним данным, выявлено 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по числу заразившихся город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 2 209 человек, умерли 90.