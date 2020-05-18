{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Количество случаев коронавируса в Вологодской горбольнице увеличилось до 40

Сама больница закрыта на карантин с 15 мая

ТАСС, 18 мая. Число случаев коронавируса в Вологодской горбольнице №1, где ранее был выявлен очаг инфекции, увеличилось до 40. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вологодскую городскую больницу 15 мая закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Ранее сообщалось о том, что инфицированными оказались 26 из 420 человек, включая персонал медучреждения и пациентов.

"Заболевших коронавирусом [в горбольнице №1] - их порядка 40 человек - госпитализировали в моногоспиталь Череповца", - сказал мэр во время эфира "ВКонтакте" .

Как уточнили ТАСС в областном департаменте здравоохранения, на текущий момент в самой больнице находятся 204 пациента и 116 медицинских работников. Для оказавшихся под риском заражения открыли обсерватор в гостинице "Спутник", где живут 36 сотрудников больницы, в том числе беременные женщины, люди старше 65 лет, а также те, кому психологически тяжело оставаться в стенах лечебного учреждения. Люди пенсионного возраста и женщины в положении находятся на больничном листе.

"Предложено [выйти в обсервацию в гостиницу] всем [сотрудникам горбольницы], но согласие получили от 36. Они размещены в двух- трехместных номерах гостиницы, им доставляется питание, за ними осуществляется медицинский контроль", - отметила собеседница агентства. Мэр Вологды отдельно подчеркнул, что пациентов, которые готовились к выписке до возникновения очага в больнице, смогут отпустить домой только после отрицательных результатов трех тестов на инфекцию.

По последним данным областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регионе подтверждено 477 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 23 человека. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,8, что не позволяет приступить к первому этапу снятия ограничительных мер. В области выявлены три очага коронавируса в лечебных учреждениях. Помимо случая в Вологодской больнице №1, очаги возникли в детском отделении психиатрической больницы поселка Кувшиново (17 инфицированных), а также в Центре гемодиализа ООО "Бодрость" (трое инфицированных). Оба очага локализованы.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число смертей из-за коронавируса за сутки в Италии впервые за 2 месяца опустилось ниже 100
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 32 007
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС