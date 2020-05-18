Количество случаев коронавируса в Вологодской горбольнице увеличилось до 40

ТАСС, 18 мая. Число случаев коронавируса в Вологодской горбольнице №1, где ранее был выявлен очаг инфекции, увеличилось до 40. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вологодскую городскую больницу 15 мая закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Ранее сообщалось о том, что инфицированными оказались 26 из 420 человек, включая персонал медучреждения и пациентов.

"Заболевших коронавирусом [в горбольнице №1] - их порядка 40 человек - госпитализировали в моногоспиталь Череповца", - сказал мэр во время эфира "ВКонтакте" .

Как уточнили ТАСС в областном департаменте здравоохранения, на текущий момент в самой больнице находятся 204 пациента и 116 медицинских работников. Для оказавшихся под риском заражения открыли обсерватор в гостинице "Спутник", где живут 36 сотрудников больницы, в том числе беременные женщины, люди старше 65 лет, а также те, кому психологически тяжело оставаться в стенах лечебного учреждения. Люди пенсионного возраста и женщины в положении находятся на больничном листе.

"Предложено [выйти в обсервацию в гостиницу] всем [сотрудникам горбольницы], но согласие получили от 36. Они размещены в двух- трехместных номерах гостиницы, им доставляется питание, за ними осуществляется медицинский контроль", - отметила собеседница агентства. Мэр Вологды отдельно подчеркнул, что пациентов, которые готовились к выписке до возникновения очага в больнице, смогут отпустить домой только после отрицательных результатов трех тестов на инфекцию.

По последним данным областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регионе подтверждено 477 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 23 человека. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,8, что не позволяет приступить к первому этапу снятия ограничительных мер. В области выявлены три очага коронавируса в лечебных учреждениях. Помимо случая в Вологодской больнице №1, очаги возникли в детском отделении психиатрической больницы поселка Кувшиново (17 инфицированных), а также в Центре гемодиализа ООО "Бодрость" (трое инфицированных). Оба очага локализованы.