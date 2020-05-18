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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ призвали перенесших коронавирус сдавать кровь для лечения других

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, напомнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь призывает тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, сдать плазму крови для использования в лечении заразившихся, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени <…> Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - написал Легойда в своем Telegram-канале в понедельник.

Он напомнил, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекцию и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в ТАСС в формате онлайн сообщила, что концентрация антител к коронавирусу в плазме крови, достаточная для ее применения при лечении пациентов, фиксируется только у 25% переболевших.

Теги
РоссияЛегойда, Владимир РомановичПандемия коронавируса нового типа
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