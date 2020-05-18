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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В посольстве РФ сообщили, что 20 россиян покинули Румынию на вывозном рейсе "Аэрофлота"

Борт следует из Софии в Санкт-Петербург и Москву с промежуточной посадкой в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 18 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", следующий вывозным рейсом из Софии в Санкт-Петербург и Москву с промежуточной посадкой в Бухаресте, взял на борт в румынской столице двадцать россиян. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС заведующая консульским отделом посольства РФ в Румынии Екатерина Котелкова.

В Софии лайнер взял на борт 100 граждан России. В бухарестском аэропорту имени Анри Коандэ к ним, кроме 20 россиян, присоединилась гражданка Украины. Все они - сотрудники компаний, студенты и туристы, находившиеся в Румынии, когда там был введен карантин.

Посадка прошла организованно, без каких-либо сложностей. Самолет вылетел из Бухареста в 15:49 (местное время совпадает с московским), прибудет в Санкт-Петербург в 18:30, в Москву в 21:00. По прибытии пассажиры пройдут в российских аэропортах санитарно-эпидемиологический контроль, а также карантин по месту жительства. Это первый вывозной рейс из Румынии.

"Сотрудники нашего консульства согласовывали и получали разрешения на пролет и посадку российского самолета, готовили списки пассажиров, информировали их о необходимых шагах, контролировали посадку на борт", - сказала Котелкова. - Были улажены многочисленные формальности в связи с отъездом и даже обеспечена доставка граждан РФ в румынскую столицу из отдаленных районов страны. Многие улетавшие россияне тепло благодарили дипломатов за помощь".

Регулярное авиасообщение между Россией и Румынией было прервано 24 марта. Его возобновление, по предварительным данным представительства "Аэрофлота, ожидается 15 июня.

Теги
БолгарияРумынияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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