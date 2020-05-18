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Исследование: петербуржцы чаще доверяют личные данные онлайн-магазинам, чем госуслугам

По данным опроса, проведенного учеными из Санкт-Петербургского университета ИТМО, высокий уровень доверия у жителей города также вызывает интернет-банкинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербургского университета ИТМО провели социологическое исследование среди жителей города, оценивающее уровень доверия к различным онлайн-сервисам при предоставлении личной информации. В результате выяснилось, что петербуржцы охотнее доверяют свои данные онлайн-магазинам и банкам, чем приложениям госуслуг и соцсетям, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза в понедельник.

"Наш проект посвящен фундаментальному исследованию доверия пользователей информационным технологиям при их применении в разных сферах, то есть нас интересует не только уровень доверия к компьютеру как к предмету, который можно пощупать руками, а именно как к средству коммуникации с людьми, государственными и муниципальными органами, организациями. Мы пытаемся понять, есть ли у петербуржцев ощущение уверенности в качестве и эффективности такой связи", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, начальника отдела Мониторинговых исследований Центра технологий электронного правительства вуза Людмилы Видясовой.

Проведенный опрос показал, что 66% опрошенных петербуржцев пользуются интернетом, указали в пресс-службе. Менее половины респондентов (42%) считают обмен личных данных с приложением госуслуг безопасным, еще меньше - 35% опрошенных используют интернет для получения госуслуг. При этом 52% петербуржцев интернет помогает быть более осведомленными о деятельности органов власти.

Низкий показатель доверия при предоставлении информации продемонстрировали респонденты к соцсетям. "Более половины, 53% опрошенных, регулярно заходят на свои странички в Facebook, "ВКонтакте", Twitter, Instagram и других соцсетях. При этом лишь 19% считают, что их данные в социальных сетях хорошо защищены. В целом же доверяют общению с другими пользователями соцсетей всего 26% опрошенных", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе отметили, что наиболее высокий уровень доверия у петербуржцев вызывает интернет-банкинг и онлайн-торговля. Около 60% опрошенных используют банковские мобильные приложения, чуть более половины регулярно покупают что-то в интернет-магазинах, причем 70% из них оценивают этот опыт как однозначно позитивный. В целом проведению интернет-платежей доверяют 61% респондентов.

На основе полученных результатов ученые смогли выявить факторы, из которых складывается доверие респондентов в интернете. "Гражданам легче делиться данными, если они доверяют администрации соцсети и своему провайдеру. [Важно], насколько граждане доверяют тем правилам взаимодействия и обмена информацией, которые существуют в интернет-магазинах, социальных сетях, банковских приложениях или порталах госуслуг. Оказалось, что чем образованнее человек, тем больше он доверяет интернет-общению", - отмечается в сообщении.

Методика опроса

Ученые разработали опросные анкеты, которые представляли собой набор утверждений. Согласие с этими утверждениями и предстояло оценить респондентам по пятибалльной шкале, где "5" - полное согласие, а "1" - полное несогласие. В начале социологи хотели узнать активность использования компьютера для общения, поэтому в первом блоке анкеты предлагалось оценить свои навыки работы с компьютером, интернетом и соцсетями.

Как объяснили в пресс-службе, второй блок был посвящен общению в интернете с государственными и муниципальными органами власти: ученых интересовало, был ли у их собеседников опыт электронных обращений в различные инстанции. Следующие блоки были посвящены общению в социальных сетях, использованию банковских приложений, онлайн-магазинов.

"Последние пункты [анкеты] были связаны с оценкой безопасности передачи данных в интернете, доверию к администрациям соцсетей, а заканчивалась анкета вопросами в целом про доверие: доверяют ли граждане друг другу, госорганам, компаниям, интернет-провайдерам. Был ли у них негативный личный опыт получения интернет-услуг, понесли ли они моральный или материальный ущерб", - цитирует Видясову пресс-служба.

В опросе приняли участие 600 человек, исследование проводилось в городских МФЦ, проект был поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В этом году исследование будет продолжено в режиме онлайн. Ученые увеличат выборку до 800 человек, чтобы сравнить с текущими данными и понять, как изменился уровень доверия к интернет-приложениям в условиях вынужденной изоляции.

Фонд РФФИ был создан указом президента РФ в 1992 году по инициативе крупнейших ученых страны. Основная цель работы фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленная на построение новых отношений между учеными и государством. Ежегодно 90 тыс. ученых участвуют в заявках на гранты РФФИ, 20 тыс. заявок становятся победителями.

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