В Якутии ввели ограничения до 31 мая на пассажирские перевозки на переправах рек

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Якутии из-за пандемии коронавируса ограничили перевозку пассажиров водным транспортом до 31 мая на переправах рек Лена, Алдан и Вилюй, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Для недопущения ухудшения ситуации и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции до 31 мая 2020 года введены ограничения при перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на пассажирских линиях и переправах через реки Лена, Алдан и Вилюй", - говорится в сообщении.

Так, введены ограничения на реке Лене по маршрутам туда и обратно Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы, Качикатцы - Мохсоголлох, Олекминск - Ленск, Ленск - Пеледуй - Витим, Якутск - Олекминск. На реке Алдан распространяются ограничения по маршрутам Мегино-Алдан - Кэскил, на реке Вилюй - на паромных переправах Верхневилюйск - Хоро, Устье - Сунтар, Нюрба - Кюндяде, а также в Крестяхском наслеге (сельское поселение) в Сунтарском районе.

Ограничения на пассажирские перевозки не распространяются на граждан, которым необходимо получить неотложное лечение из-за онкологических заболеваний, на больных с хронической почечной недостаточностью для получения гемодиализа при наличии направления медицинской организации.

Также могут ездить работники тех организаций, чью деятельность не приостановили указом главы региона при наличии справки с места работы, а также люди, прибывшие и выезжающие железнодорожным транспортом через станцию Нижний Бестях при наличии проездного железнодорожного билета. Помимо этого, разрешается ездить на паромах на личном транспорте. Ранее власти Якутии запретили жителям передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение.

В Якутии зарегистрировано 869 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 305 человек, умерли шесть пациентов. Состояние пятерых пациентов оценивается как тяжелое.