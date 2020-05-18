Адвокат назвал сумму ущерба по делу экс-главбуха "Седьмой студии"

"Нанесен ущерб в размере порядка 3 млн рублей, который складывается, по мнению защиты, из разницы между официальной зарплатой, которая у нее была по ведомости, но которую она не получала, в районе 40 тыс. рублей, и той, которую она фактически получала в конвертике, - в районе 150 тыс. рублей", - сказал защитник.

По его словам, Масляева не нанесла ущерб государству, так как ее зарплата выделялась из спонсорских денег. "В одном из заседаний свидетель, занимающаяся бухгалтерией в театре, рассказала, что деньги поступали не только как гранты президента РФ, но денежные поступления были и от других спонсоров. И вот куда отнести этот ущерб - за счет того, что давало государство и Минфин, или же это были спонсорские деньги, должен решить суд", - отметил адвокат.

Как следует из протокола допроса Масляевой, она не знает об обстоятельствах хищения 133 млн рублей при реализации проекта "Платформа" и, таким образом, опровергает другие свои заявления о признании вины, сделанные на стадии расследования дела. По ее словам, она давала указания об обналичивании денежных средств ее обнальщикам, затем передавала эти деньги продюсерам, но как конкретно они распределялись, она не знает, так как этим занимались Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский. В этой связи Мещанский суд Москвы отказал в рассмотрении в особом порядке ее дела. Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон, а наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального.

При этом прокурор настаивала на досудебном соглашении Масляевой и просила рассмотреть дело в особом порядке. Масляева также подтвердила полное признание вины и попросила рассмотреть дело в особом порядке. По словам Масляевой, ее роль заключалась в создании фирм-однодневок и сдаче в Министерство культуры РФ подложных отчетов. Она добавила, что несколько раз распоряжалась обналиченными средствами - платила кредит за Серебренникова, отвозила 1 млн рублей жене Малобродского. Следующее заседание по ее делу назначено на 1 июня.