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Пандемия коронавируса нового типа

Гематолог заявил, что группа крови не влияет на подверженность заболеваниям

Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев отметил, что статистика групп крови, которая ведется по пациентам, находящимся в стационарах, не показательна

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группа крови или ее резус-фактор не могут оказывать влияние на подверженность человека заболеваниям, так как каждый организм реагирует на них индивидуально. Об этом ТАСС сообщил глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Это старая история - многим людям свойственно связывать определенные группы крови с определенными заболеваниями. Это ведется с момента обнаружения групп крови. Не бывает по этому поводу популяционных исследований", - сказал он, отметив, что у каждого человека заболевание протекает индивидуально.

По словам Румянцева, у 50% заразившихся коронавирусом пациентов болезнь проходит без клинического течения, и они не обращаются к врачу. Поэтому статистика групп крови, которая ведется по пациентам, находящимся в стационарах, не показательна.

"Я сужу по тому, что каждое учреждение дает не общую статистику больных, а статистику частную. Клиника Склифосовского, Коммунарка - каждая дает свою. Когда они дают информацию по больным, максимум, какой насчитывается - 1000 пациентов в учреждении", - уточнил гематолог.

Ранее в Минздраве России сообщили порталу стопкоронавирус.рф, что пока нет достоверных данных о восприимчивости человека к новой коронавирусной инфекции в зависимости от его резус-фактора.

На пресс-конференции ТАСС глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что больше всего среди заразившихся коронавирусной инфекцией людей со второй группой крови, меньше всего - с четвертой. Она добавила, что это может быть связано с частотой представленности групп крови, так как вторая группа является самой распространенной в популяции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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