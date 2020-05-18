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Пандемия коронавируса нового типа

В Орловской области прокуратура добилась выплаты медикам 13 млн рублей

Медперсонал получил доплату за работу с пациентами с коронавирусом

ТАСС, 18 мая. Прокуроры добились выплаты медикам в Орловской области более 13 млн рублей доплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуроры установили, что департамент здравоохранения области не обеспечил своевременную разработку соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медучреждений. В результате в регионе не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера.

"Прокуратура области внесла представление первому заместителю губернатора и председателю правительства Орловской области об устранении нарушений закона. После прокурорского вмешательства медикам и иным работникам учреждений здравоохранения перерассчитано и выплачено более 13 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия коронавируса нового типа
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