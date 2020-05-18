Парикмахерские и фитнес-центры возобновят работу в Кировской области с 21 мая

КИРОВ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области с 21 мая снимут запрет на работу парикмахерских при условии соблюдения всех санитарных норм, а также возобновят работу фитнес-центров для индивидуальных занятий с тренером, сообщил в понедельник глава региона Игорь Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"С 21 мая смогут возобновить работу организации, предоставляющие парикмахерские услуги, услуги педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах только по предварительной записи, расположенных на территории Кировской области, за исключением города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, при условии строжайшего соблюдения требований Роспотребнадзора", - рассказал Васильев.

Также, по его словам, с 21 мая откроются фитнес-центры, но только для индивидуальных занятий с тренером. При этом персоналу необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим, а посетителям будут измерять температуру. Также министерству образования поручено обеспечить работу детских садов для детей сотрудников всех организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена.

По состоянию на утро 18 мая в Кировской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев - 1 028, при этом более половины заболевших (591) уже выздоровели.

С 31 марта в Кировской области действует режим повышенной готовности, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины площадью более 400 кв. метров, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны. Также в регионе сохраняется режим самоизоляции граждан, действует масочный режим в общественных местах и помещениях, при этом разрешено заниматься спортом и гулять на улице.