Приостановка курортного сбора на Кубани позволит снизить затраты туристов

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Приостановка взимания курортного сбора в Краснодарском крае позволит поддержать внутренний туризм в России, так как сократит затраты отдыхающих, чьи доходы снизились из-за ситуации с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее на заседании оперативного штаба региона заявлял, что обратился в законодательное собрание с инициативой о приостановке взимания курортного сбора в регионе с отдыхающих в связи с пандемией до 1 января 2021 года. Предложение должно быть рассмотрено депутатами на ближайшей сессии.

"Сегодня сложно прогнозировать, как сложится курортный сезон в этом году. Но одно ясно: он будет проходить сложнее, чем ранее. У отдельных российских семей могут снизиться доходы, и они либо сократят траты на летний отдых, либо отменят их вовсе. В этих условиях мы должны поддержать санаторно-курортную отрасль. Отменяя курортный сбор, мы несколько уменьшим затраты приезжающих к нам людей", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона Юрия Бурлачко.

Уточняется, что приостановка взимания курортного сбора позволит снизить затраты российских туристов, доход которых снизился в связи с эпидемией, на отдых на местных курортах.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

В 2019 году в Краснодарском крае было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, до конца 2019 года он действовал в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается. С 1 января 2020 г. количество территорий увеличилось до 11.