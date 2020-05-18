{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приостановка курортного сбора на Кубани позволит снизить затраты туристов

Предложение должно быть рассмотрено депутатами на ближайшей сессии

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Приостановка взимания курортного сбора в Краснодарском крае позволит поддержать внутренний туризм в России, так как сократит затраты отдыхающих, чьи доходы снизились из-за ситуации с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее на заседании оперативного штаба региона заявлял, что обратился в законодательное собрание с инициативой о приостановке взимания курортного сбора в регионе с отдыхающих в связи с пандемией до 1 января 2021 года. Предложение должно быть рассмотрено депутатами на ближайшей сессии.

"Сегодня сложно прогнозировать, как сложится курортный сезон в этом году. Но одно ясно: он будет проходить сложнее, чем ранее. У отдельных российских семей могут снизиться доходы, и они либо сократят траты на летний отдых, либо отменят их вовсе. В этих условиях мы должны поддержать санаторно-курортную отрасль. Отменяя курортный сбор, мы несколько уменьшим затраты приезжающих к нам людей", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона Юрия Бурлачко.

Уточняется, что приостановка взимания курортного сбора позволит снизить затраты российских туристов, доход которых снизился в связи с эпидемией, на отдых на местных курортах.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

В 2019 году в Краснодарском крае было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, до конца 2019 года он действовал в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается. С 1 января 2020 г. количество территорий увеличилось до 11.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число смертей из-за коронавируса за сутки в Италии впервые за 2 месяца опустилось ниже 100
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 32 007
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС