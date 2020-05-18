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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявлен у шести сотрудников ФСИН в Ярославской области

Проведенные анализы не выявили коронавирусной инфекции у граждан, контактировавших с заразившимися

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у шести сотрудников управления ФСИН России по Ярославской области, сообщила пресс-служба оперативного штаба правительства региона.

"На сегодняшний день по результатам тестирования положительный результат на наличие новой коронавирусной инфекции выявлен у шести сотрудников УФСИН России по Ярославской области. В учреждениях проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обеспечена изоляция данных сотрудников. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России", - говорится в сообщении.

Проведенные анализы не выявили коронавирусной инфекции у граждан, контактировавших с заразившимися. Несмотря на это, они находятся под наблюдением медиков.

Уточняется, что заразившихся коронавирусом нет среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН России по региону.

В Ярославской области за сутки выявлено 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1 829. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 305 человек, умерли 12.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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