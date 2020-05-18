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Пандемия коронавируса нового типа
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Число смертей из-за коронавируса за сутки в Италии впервые за 2 месяца опустилось ниже 100

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 32 007

ТАСС, 18 мая. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки составило рекордно низкое число с 9 марта - 99 человек. Согласно распространенным в понедельник данным департамента гражданской защиты, общее число умерших от коронавируса достигло 32 007 человек.

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Число излечившихся за последние сутки достигло 2 150. Всего вылечились 127 326 человек. Число новых случаев заражения по стране составило 451, всего за время пандемии в Италии зарегистрировано 225 886 инфицированных.

В понедельник в Италии вступил в силу второй этап ослабления мер карантина, действующего с 10 марта. Открылись торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и остальные точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты. Возобновились службы в присутствии верующих не только в католических храмах, но и местах культа других религий. 

С 18 мая итальянцы также могут свободно передвигаться внутри области и города проживания, однако выезжать за пределы региона без весомой причины пока нельзя.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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