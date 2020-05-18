В Крыму предложили создать госпрограмму субсидирования туристической отрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Крыма предлагают разработать государственную программу развития туристической отрасли с прямым субсидированием строительства и реконструкции курортной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма республики.

"Сейчас крайне подходящий момент для создания и продвижения отдельной государственной программы развития курортной и туристической отрасли, с прямыми субсидиями, по аналогии с программами, которые существуют в промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве. Это важно, поскольку сегодня еще более очевидна значимость санаторно-курортной составляющей, медицинских и реабилитационных центров в непосредственной близости от места оздоровления, непосредственно в курортных территориях, которые таким образом будут круглогодично обеспечены работой", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Такая программа поможет россиянам на особых льготных условиях восстановить здоровье после пандемии, отмечается в сообщении. "Это здоровье нации и в то же время мощный экономический стимул роста для всей страны, а не только для этих регионов", - подчеркнул Волченко, его слова также приводит пресс-служба.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.