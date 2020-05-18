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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму предложили создать госпрограмму субсидирования туристической отрасли

Такая программа поможет россиянам на особых льготных условиях восстановить здоровье после пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Крыма предлагают разработать государственную программу развития туристической отрасли с прямым субсидированием строительства и реконструкции курортной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма республики.

"Сейчас крайне подходящий момент для создания и продвижения отдельной государственной программы развития курортной и туристической отрасли, с прямыми субсидиями, по аналогии с программами, которые существуют в промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве. Это важно, поскольку сегодня еще более очевидна значимость санаторно-курортной составляющей, медицинских и реабилитационных центров в непосредственной близости от места оздоровления, непосредственно в курортных территориях, которые таким образом будут круглогодично обеспечены работой", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Такая программа поможет россиянам на особых льготных условиях восстановить здоровье после пандемии, отмечается в сообщении. "Это здоровье нации и в то же время мощный экономический стимул роста для всей страны, а не только для этих регионов", - подчеркнул Волченко, его слова также приводит пресс-служба.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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