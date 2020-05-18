ДУМ Кабардино-Балкарии отменило из-за пандемии празднование Ураза-байрам

НАЛЬЧИК, 18 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР) отменило празднование Уразf-байрам из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в понедельник в официальном аккаунте управления в Instagram.

Мечети в республике закрыты с 24 марта, коллективных молитв не проводится ни в пятничные дни, ни в священный для мусульман месяц поста - рамадан.

"На собрании раис-имамов КБР, на котором муфтий Хазреталий Дзасежев объявил о решении администрации ДУМ КБР об отмене праздничной молитвы и всех праздничных мероприятий в республике. Это вынужденная мера, которая призвана помешать появится новой вспышке вируса", - говорится в сообщении, где отмечено, что религиозные деятели проконсультировались с представителями управления Роспотребнадзора региона.

Имамы обратились к жителям республики с просьбой не посещать места массового скопления людей, места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости. "Будьте бдительны и осторожны, не станьте причиной бед, болезней и несчастий своих близких", - отметили духовные лидеры, призвав мусульман праздновать Уразу-Байрам в кругу своей семьи.

По данным регионального оперативного штаба в Кабардино-Балкарии, по состоянию на 18 мая в республике зарегистрировано 1 824 случая заражения коронавирусной инфекцией (плюс 65 за сутки), тестирование прошли 27 599 человек. Выздоровевших - 420, умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 039 человек, имевших контакты с заразившимися людьми, в госпиталях остаются 395 человек.

Ураза-байрам, согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, наступит в 2020 году 24 мая. Ранее на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома, отказавшись от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями.