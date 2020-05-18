Власти Ростовской области отмечают низкий уровень соблюдения масочного режима в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Мониторинг соблюдения масочного режима, запущенный в Ростовской области, выявил города и районы с наибольшим количеством нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что в число аутсайдеров одним из первых попал Ростов-на-Дону.

В городах и районах области постоянный мониторинг соблюдения масочного режима организован по поручению губернатора региона Василия Голубева, отметили в пресс-службе. На его основании формируется индекс, который рассчитывается по пятибалльной шкале для каждого муниципального образования региона. Чем ближе индекс к "пятерке", тем добросовестнее граждане соблюдают масочный режим.

"По оперативным данным, на сегодняшний день в лидерах по соблюдению масочного режима - Чертковский район и город Каменск-Шахтинский: по 4,9 балла. А в аутсайдерах - Ростов-на-Дону и Волгодонск: по 2,4 балла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в сборе информации приняли участие представители органов местного самоуправления, волонтерских организаций, члены регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Масочный режим на территории Ростовской области был введен с 1 мая. После майских праздников власти ужесточили его условия, обязав граждан носить лицевые маски на улице и на рабочих местах.

По последним данным, в Ростовской области выявлено 2 514 случаев заражения коронавирусом, 809 человек выздоровели, 31 человек умер. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.