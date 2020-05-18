Более 4 тыс. врачей Чувашии получили стимулирующие выплаты за апрель

ЧЕБОКСАРЫ, 18 мая. /ТАСС/. Врачи Чувашии получили дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку за апрель текущего года. На надбавку из федерального бюджета было выделено 333,5 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.

"Выплаты доначислены за апрель, частично перечислены за май. Их получили 4 136 медицинских работников из 13 учреждений здравоохранения. Вчера завершились основные платежи, сегодня уточняется факт поступления средств на банковские карточки, чтобы удостовериться, до всех ли они дошли", - цитирует пресс-служба и. о. министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

В настоящее время готовится аналогичная мера поддержки для работников соцучреждений, чтобы при поступлении средств из федерального бюджета их можно было сразу довести до получателей. "Готовы все необходимые расчеты для предоставления стимулирующих выплат за особый режим работы социальным работникам, которые трудятся в режиме изоляции в 14-дневной смене", - пояснила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова, слова которой приводит пресс-служба.

В свою очередь, врио главы республики Олег Николаев потребовал от правительства Чувашии информировать население о проводимой властями работе в период пандемии. "Люди должны знать, чего ожидать, когда ожидать, и как все будет организовано. Наша задача обеспечить выполнение озвученных президентом мер финансовой поддержки специалистов", - пояснил он.

С начала пандемии почти 1 790 жителей республики заразились коронавирусом, почти 560 человек выписаны из больниц, восемь умерли. По данным на 18 мая на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в Чувашии направлено свыше 1,5 млрд рублей. Средства предусмотрены на оснащение коечного фонда больниц, покупку аппаратов ИВЛ, обеспечение средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами медицинских работников.