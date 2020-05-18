Глава ВЦИОМ объяснил популярность версии искусственного происхождения коронавируса

По его словам, Центр на постоянной основе проводит опросы населения по той или иной проблеме, включая пандемию. Одно из свежих исследований, основанное на изучении мнения 1,6 тыс. респондентов, было посвящено причинам распространения коронавируса. На вопрос, как вы считаете, из-за чего или из-за кого в мире возникла пандемия коронавируса, 17% ответили, что первой причиной стала халатность/безответственность, а на втором месте оказалось искусственное происхождение вируса (11%).

"Это так называемый открытый вопрос, мы подсказок никаких не давали. Если бы дали подсказку, я думаю, теория искусственного происхождения была бы еще более популярной", - отметил он.

"Люди очень любят теории заговоров, потому что они все объясняют, это во-первых. А, во-вторых, потому что их невозможно опровергнуть, потому что теория заговора, на самом деле, это "религия заговора", там главное не аргументы, а там главное вера. Вот ты веришь в то, что кто-то все устроил, ну кто конкретно, тут вариантов масса, кому кто нравится", - сказал глава ВЦИОМ.

Федоров также напомнил, что исследования, проводившиеся в 2018 году, показали, что 67% россиян верят в существование мирового правительства.

"Некоторое время назад была очень популярна теория мирового правительства. Мы еще три года назад спрашивали россиян, верят ли они в мировое правительство, мне кажется, это был первый в мире такой опрос, наши коллеги на Западе пока боятся об этом спрашивать, - рассказал Федоров. - У нас получилось, что порядка 67% россиян верят, что мировое правительство существует. Считается, что в это "правительство" входят прежде всего всевозможные олигархи, то есть, богачи, обладающие большим политическим влиянием, во-вторых, собственно, политики ключевых западных стран. Российские политики в этот "синедрион" не входят, по мнению россиян".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.