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Перейти к первому этапу смягчения ограничений из-за пандемии планируют в КЧР с 25 мая

При этом глава республики Рашид Темрезов отметил, что в случае ухудшения ситуации, ограничительные меры могут быть возобновлены

ЧЕРКЕССК, 18 мая./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии продлили режим всеобщей самоизоляции в регионе до 24 мая, с 25 планируется приступить к первому этапу смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом в понедельник заявил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"На Оперштабе республики приняли решение о том, чтобы до конца недели, до 24 мая, продлить в республике режим самоизоляции и ограничительных мероприятий. Если ближайшую неделю мы также проведем в самоизоляции, будем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержимся от походов в гости и от посещений мест общественного пользования, то уже с 25 мая при сохранении столь же позитивной тенденции сможем переходить к первому этапу снятия ограничений", - написал он.

Руководитель региона обратил внимание, что охват тестированием в Карачаево-Черкесии вдвое превышает установленные нормативы, открывается четвертый госпиталь на 305 коек, небольшой ежедневный прирост количества зараженный. На первом этапе в республике планируется открытие объектов торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м, парикмахерских, предприятий в сфере бытовых и стоматологических услуг, автосервисов и автомоек, ремонтных мастерских. Жителям будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки не более 2 человек и с соблюдением расстояния не менее 5 м, также планируется частично снять ограничения на движение межмуниципального пассажирского транспорта.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации, ограничительные меры могут быть возобновлены. "Первый этап снятия ограничительных мероприятий станет возможным 25 мая, если мы все вместе самым ответственным образом отнесемся к соблюдению режима правильного и безопасного поведения, маски и социальная дистанция обязательны в транспорте, общественных местах, в магазинах и аптеках! Хочу еще раз поблагодарить наших медицинских работников, которые профессионально и мужественно выполняют свой врачебный долг. Желаю всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких", - заключил Темрезов.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, за последние сутки в республике выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост за последнюю неделю колеблется в интервале от 10 до 27 случаев за сутки. Всего в Карачаево-Черкесии 666 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 150 человек выздоровели, трое умерли.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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