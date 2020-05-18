Священников вызывают к больным коронавирусом в Москве до 53 раз в неделю

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Число вызовов священников на дом к больным коронавирусом во время пандемии с конца апреля составило от 43 до 53 раз в неделю, сообщает в понедельник сайт Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

"В течение последних трех недель число вызовов священников к больным с диагнозом COVID-19 составило от 43 до 53 в неделю. Точнее, число посещений таких больных священниками, специально для этого подготовленными, составило: 27 апреля - 3 мая - 43 вызова, 4-10 мая - 53 вызова, 11-16 мая - 44 вызова", - говорится в сообщении сайта.

По информации сайта епархии, заразившиеся коронавирусом, которые хотят пригласить священника на дом для совершения таинств, могут обратиться в Комиссию по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы по телефону +7 (903) 660-30-40. Заявки о срочном причастии умирающего принимаются по телефону горячей линии православной службы помощи "Милосердие" +7 (495) 542-00-00.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным для совершения таинств в период введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. Онлайн-встречи священников с пациентами проходят с 3 мая, с 17 мая их трансляцию ведет телеканал "Спас".

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ также разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заболевших коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем) и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.