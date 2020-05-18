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Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

В России о сбоях особенно активно сообщают жители Москвы, а также пользователи из Санкт-Петербурга, Уфы и Казани

ТАСС, 18 мая. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Великобритании и других европейских стран. На проблемы также жалуются жители Турции, Сирии, Малайзии и Индии. В России о сбоях особенно активно сообщают жители Москвы, а также пользователи из Санкт-Петербурга, Уфы и Казани.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (72%), 14% жалуются на работу сайта, и около 13% не могут опубликовать историю.

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