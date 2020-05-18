Ивановские медики получили 51 млн рублей выплат после вмешательства прокуратуры

ИВАНОВО, 18 мая. /ТАСС/. Ивановские медики, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, получили более 51 млн рублей после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее ивановские сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили положенные им надбавки. По данному факту СК по региону начал доследственную проверку.

"Установлены нарушения прав медицинских работников учреждений здравоохранения, в том числе станций скорой медицинской помощи, на получение соответствующих стимулирующих выплат за особые условия труда, выразившиеся в неоперативном и неэффективном освоении уполномоченным органом и учреждениями здравоохранения денежных средств, поступивших в Ивановскую область на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Работникам произведена оплата стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в сумме свыше 51 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе проверки были выявлены факты начисления оплаты труда из расчета фактически отработанного времени с коронавирусными больными, а не полных рабочих дней. Нарушения были выявлены в Иванове, Кинешемском, Тейковском, Вичугском, Фурмановском и Пестяковском районах области. В настоящий момент проверки продолжаются, устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры.