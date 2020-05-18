Мурашко: клинические испытания вакцины от коронавируса в России могут начаться через месяц

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса через месяц, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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"В России производятся тест-системы, их сегодня более 20. Разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики. Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование", - приводит его слова пресс-служба Минздрава.

В ходе сессии Мурашко также рассказал, что в России ежедневно проводится более 150 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, для оказания помощи пациентам с COVID-19 оперативно проведена переподготовка более 1,4 млн специалистов и развернуты более 130 тыс. специализированных медицинских коек, в том числе с реанимационной защитой.

"Реализуемый Российской Федерацией комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения COVID-19 внутри страны. Предпринятые меры позволили достичь одного из самых низких показателей летальности", - сообщил министр.

"РФ выступает за укрепление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве лидера международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Отмечаем ее важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19. С целью содействия ВОЗ нами были выделены финансовые и методические ресурсы, поддержаны инициативные проекты организации. Российские эксперты приняли участие в страновых миссиях ВОЗ по вопросам борьбы со вспышкой коронавируса. В завершение хотел бы подчеркнуть, что только совместными усилиями нам удастся одержать победу над инфекцией", - заключил Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.