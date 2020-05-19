Роскачество напомнило, какие пищевые добавки безопасны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роскачество советует потребителям не бояться разрешенных пищевых добавок, однако взвешенно подходить к принятию решения об их употреблении. Об этом говорится в сообщении организации.

"Разрешенные добавки не должны настораживать покупателей, однако решение об их употреблении каждый принимает сам", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Роскачестве, согласно классификации пищевых добавок, Е100-Е199 являются красителями пищевыми, Е200-Е299 - это консерванты, которые помогают сохранять продукт и увеличивают срок годности, Е300-Е399 - это антиоксиданты, которые замедляют процесс окисления, Е400-Е499 - стабилизаторы (придают продуктам желаемую форму и текстуру), Е500-Е599 - эмульгаторы (придают продуктам желаемую консистенцию), Е600-Е699 - отвечают за усиление вкуса и аромата, Е700-Е899 являются зарезервированными номерами для другой возможной информации.

Трехзначный индекс Е, присвоенный добавке, говорит о том, что она проверена на качество и безопасность. Индекс Е, как отмечают эксперты, присвоен многим известным продуктам: например, яблочному пектину - Е440, лимонной кислоте - Е330, аскорбиновой кислоте - Е300 и так далее.

"Любая из перечисленных добавок действительно может нанести вред здоровью, если употребить большое количество в чистом виде, но это противоречит здравому смыслу. К тому же, следуя этой логике, можно надорвать организм любыми полезными продуктами, например, яблоками, поедая их без меры", - пояснили в Роскачестве. Как пояснили эксперты, в ряде продуктов использование некоторых добавок оправдано соображениями безопасности. Например, известный консервант нитрит натрия Е250 чаще всего используется при производстве вареных, сырокопченых, солено-копченых и вяленых мясных продуктов, так как он является фиксатором окраски колбас, а также обладает антиокислительными и антибактериальными свойствами и защищает продукт от бактерий ботулизма.

Еще один пример - бензойная кислота, которая содержится в том числе в клюкве и предохраняет ягоды от порчи, повышает срок хранения. В зрелых сырах тоже есть бензойная кислота, она образуется при действии культур закваски, благодаря этому зрелый сыр не портится. Бензойную кислоту можно получить и путем химического синтеза, но с точки зрения аналитической химии она неотличима от бензойной кислоты, выделенной из плодов растений. Тем не менее содержание этого вещества как внесенной пищевой добавки нормируется соответствующим техническим регламентом Таможенного Союза, ее допустимая безопасная суточная доза для человека составляет 5 мг/кг массы тела.

Кроме того, эксперты полагают, что информация о вреде глутамата натрия - Е621 - сильно преувеличена. Еще один консервант, который часто используют в пищевой промышленности - диоксид серы Е220. Это разрешенная добавка, которая, предотвращает размножение бактерий и грибов, тормозит ферментативное потемнение фруктов и овощей и увеличивает срок годности продуктов. Среди запрещенных добавок в России Роскачество называет Е103 - алканит (краситель), Е121 - цитрусовый красный 2 (краситель), Е123 - красный амарант (краситель), Е128 - красный 2G (краситель), Е216 - парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 - парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 - формальдегид (консервант).