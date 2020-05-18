Вахтовики из Кировской области вернутся с Чаяндинского месторождения 19 мая

КИРОВ, 18 мая. /ТАСС/. Группу из 76 находящихся на Чаяндинском месторождении в Якутии вахтовиков из Кировской области доставят домой 19 мая, сообщила пресс-служба областного правительства.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения, где добывают нефть и газ, объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. 15 мая глава региона Игорь Васильев сообщал, что, группа вахтовиков из Якутии вернется в Киров двумя рейсами - 16 и 18 мая.

"Завтра, 19 мая, прилетают 76 вахтовиков из Якутии. Карантинные мероприятия эта организованная группа будет проходить в обсерваторе на базе санатория "Солнечный" в Кирово-Чепецком районе", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова.

16 мая в Киров прибыла группа вахтовиков из Сызрани - 140 сотрудников "Мостоотряда-46", 14 дней они будут находиться на карантине на дому.

На территории Чаяндинского месторождения расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

По состоянию на утро 18 мая в Кировской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев - 1 028, при этом более половины заболевших (591) уже выздоровели. С 31 марта в Кировской области действует режим повышенной готовности, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины площадью более 400 кв. метров, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны. Также в регионе сохраняется режим самоизоляции граждан, действует масочный режим в общественных местах и помещениях, при этом разрешено заниматься спортом и гулять на улице, с 21 мая возобновят работу парикмахерских при условии соблюдения всех санитарных норм, а также фитнес-центры для индивидуальных занятий с тренером.