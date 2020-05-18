Власти Ставрополья после жалобы медиков не обнаружили нарушений по начислению выплат

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Минздрав Ставрополья провел служебное расследование в Степновской районной больнице после жалобы сотрудников скорой помощи на отсутствие выплат. Все средства перечислены в полном объеме, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Видеобращение сотрудников скорой помощи Степновской районной больницы было опубликовано в социальных сетях в понедельник. Медики сообщили, что не получили положенных стимулирующих выплат, несмотря на тяжелые условия работы и высокую ответственность.

"В ситуации со Степновской районной больницей разобрались. По моему поручению оперативное расследование провел краевой Минздрав. Самое главное: все положенные по закону выплаты сотрудникам осуществлены. Но были вопросы у коллектива о том, как и кому должны начисляться надбавки", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В краевом Минздраве сообщили, что за апрель 2020 года Степновской районной больнице было направлено 350 тыс. рублей на выплаты 18 сотрудникам, в их числе - четверо представителей скорой помощи. Как пояснили ТАСС в министерстве, в апреле в районе было зарегистрировано три случая коронавируса, двое пациентов находились на амбулаторном лечении, один был госпитализирован. Бригаде, перевозившей этого пациента в медицинское учреждение, была начислена стимулирующая выплата.

Глава региона отметил, что при начислении стимулирующих выплат администрации больниц руководствуются четким регламентом. "Можно понять чувства тех, кто трудится в этой же больнице, но находился в отпуске, в отгулах и поэтому не работал с больными... Но - регламент выплат есть, он четко расписан. И нарушить его администрация учреждения не имеет права, иначе ответит перед законом. Все это надо было своевременно объяснить людям", - отметил Владимиров.

Проверку после видеообращения сотрудников скорой помощи проводят также представители краевой прокуратуры и следственного управления СК РФ по региону. Аналогичная проверка организована в Александровской районной больнице - в социальных сетях появились сообщения о том, что сотрудники этого учреждения тоже пожаловались на отсутствие выплат.

По данным Минздрава края, стимулирующие выплаты получили 80 медиков Александровской районной больницы, общая сумма превысила 1,5 млн рублей. "Кроме того, администрацией медучреждения принято решение о поощрении категории немедицинских работников, которая не указана в постановлениях, но содействует в оказании помощи и уходе за больными коронавирусной инфекцией. Водители и уборщики, гражданский персонал некоторых отделений во втором квартале получают надбавку в размере 25%", - говорится в сообщении министерства.