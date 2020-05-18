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Пандемия коронавируса нового типа

Большинство отделений онкоцентра им. Петрова в Петербурге возобновили работу

При этом на карантине остаются два отделения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Большинство отделений Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) в Санкт-Петербурге, который ранее ограничивал прием из-за коронавируса у пациентов и сотрудников, возобновили работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что у восьми человек в центре выявили коронавирус. Госпитализацию временно приостановили в хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение онкоурологии, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей, кожи и хирургическое отделение абдоминальной онкологии. Также был ограничен прием в хирургическое торакальное отделение и отделение гематологии.

"Сейчас только два отделения на карантине - абдоминальное, торакальное, частично - гематологическое, просто мы пациентов принимаем в дневном стационаре. Хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи и хирургическое отделение онкоурологии сегодня возобновили работу", - рассказала собеседница агентства.

На странице учреждения "ВКонтакте" также отмечается, что в отделении опухолей головы и шеи сегодня провели три операции. Специалисты Центра оперируют в средствах индивидуальной защиты: специальных масках и щитках, которые позволяют защитить и пациента, и хирурга.

На сайте учреждения также отмечается, что на входах в корпуса НМИЦ посетителям измеряют температуру и не допускают людей с повышенной температурой в амбулаторно-клинический комплекс центра. Также проводится регулярное тестирование на коронавирус нового типа врачей и отдельных групп пациентов, проходящих лечение в стационаре. На госпитализацию принимаются пациенты с отрицательным тестом на коронавирус - его, в том числе, можно сдать и в самом центре.

Об учреждении и ситуации с коронавирусом

НМИЦ онкологии им. Петрова - один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, который находится в Санкт-Петербурге. Это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. В структуре учреждения - 17 научных, 20 клинических, 16 вспомогательных и три амбулаторно-диагностических отделения.

Всего в Петербурге, по последним данным, выявлено 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по числу заразившихся город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 2 209 человек, умерли 90.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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