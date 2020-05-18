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Беглов: четверть заразившихся коронавирусом в Петербурге - медработники

По числу заразившихся коронавирусом Петербург занимает третье место среди регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, достигло 2,5 тыс., сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам в эфире "Радио России". В общей статистике заразившихся медработники составляют около 25%.

"С 1 марта заболели 10 887 человек. Выздоровели 2209 человек. <...> Больны более 2,5 тысячи медиков", - сообщил Беглов.

Он также привел данные о том, что у 13 793 пациентов была диагностирована внебольничная пневмония, более половины из них - 7 250 человек - выздоровели.

По числу заразившихся коронавирусом Петербург занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.

Ранее Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Дополнительные выплаты будут производиться из резервного фонда города.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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