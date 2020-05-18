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Пандемия коронавируса нового типа

ОНФ возьмет на контроль расходование средств на борьбу с коронавирусом в Дагестане

Кроме того, контроль будут вести за ситуацией с поддержкой предприятий

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Дагестане будет контролировать расходование средств, направляемых в республику для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе стимулирующие выплаты врачам и медработникам. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Дагестан Джамбулат Магомедов.

В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем глава государства поручил подготовить план по преодолению осложнившейся ситуации с коронавирусом в Дагестане, а также дал ряд поручений по оказанию помощи региону.

"Сейчас мы очень серьезно участвуем в контроле того, чтобы каждая копейка, которая выделена нашим врачам за их героический труд, дошла до них - ни один факт, ни одно обращение не останется без внимания. И мы будем контролировать каждое финансовое поступление. Пусть нас кто-то упрекает, что мы дублируем работу других органов, мы будем это делать. Потому что в этой тяжелейшей ситуации каждая копейка должна тратиться эффективно", - сказал Магомедов.

По его словам, особое внимание представители регионального штаба ОНФ будут уделять выполнению решений руководства страны, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

"Некоторые люди, которые недопонимают эту ситуацию... хотят поступить неправильно, должны знать - это не получится. Мы будем очень серьезно, принципиально контролировать. По всем обращениям в экстренном режиме будем разбираться и спрашивать с тех, кто не выполняет указы президента и ведет себя безнравственно и нечеловечно, мы не оставим без внимания ни одного человека, с которым поступили несправедливо", - добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что контроль ОНФ будет касаться не только поддержки медицинских работников.

"Это касается... и поддержки предприятий, которые оказались в тяжелейшей ситуации - выделено большое количество средств, чтобы эти предприятия оставались "в тонусе", и нам важно, чтобы эти предприятия получили поддержку адресно и в полной мере, чтобы они смогли сохранить рабочие места, а люди не остались забытыми <…> Мы будем давать и свои предложения по поддержке тех, кто оказался в крайне тяжелой ситуации - будем мониторить предприятия, коллективы, которые, в первую очередь, нуждаются в помощи, и рекомендовать руководству республики оказать им поддержу, финансовую и не только", - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ.

О ситуации в республике

В воскресенье прокуратура Дагестана организовала проверки по сообщениям о нарушениях прав медработников в городе Буйнакске и других медицинских учреждениях республики. Ранее сотрудники станции скорой помощи Буйнакска разместили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили о том, что большинство из них не получили полагающихся выплат за работу с заразившимися коронавирусом, а выплаченные надбавки оказались рассчитаны исходя из фактически отработанного времени. В пятницу в региональном оперштабе Дагестана сообщили, что Минздрав региона начислил стимулирующие выплаты всем медработникам, которые им полагаются за лечение пациентов с коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человек с коронавирусом, обследовано более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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